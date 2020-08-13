Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Atiba ile nikah tazeledi. Siyah beyazlılar, 37 yaşındaki kaptanı ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı.
Sağlık kontrolünden de geçen Atiba, yarın takımla beraber antrenmanlara başlayacak.
Kanadalı futbolcu, 7 yıldır Beşiktaş forması giyiyordu. (TRT Spor)
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