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Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2020 22:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu ile 500 bin euro artı bonuslar karşılığında bir yıllık sözleşme imzaladı.

Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Atiba ile nikah tazeledi. Siyah beyazlılar, 37 yaşındaki kaptanı ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı.

Sağlık kontrolünden de geçen Atiba, yarın takımla beraber antrenmanlara başlayacak.

Kanadalı futbolcu, 7 yıldır Beşiktaş forması giyiyordu. (TRT Spor)

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