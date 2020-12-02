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Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, "1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. 'Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim" dedi.

Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı

Beşiktaşlı başarılı orta sahasından flaş açıklamalar...

Atiba Hutchinson, Haber Global’de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programının canlı yayın konuğu oldu ve şunları söyledi:

"Başımı öne eğip işimi yapıyorum. Yetişme tarzım bu yönde. ‘Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın' tezahüratı beni motive ediyor. Kendimi biraz ahtapot gibi hissediyorum. Beşiktaş benim için her şey. İlk andan itibaren bu aşka düştüm. 1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım’ diye bir düşünce olsa söylerim. Biraz daha zorlanmaya devam edeceğim. Futbolu bıraktığımda Beşiktaş’ta hocalık yapma durumum mümkün. Heykelimin dikileceğini ilk duyduğum şaka sandım. Ama gurur verici olay."

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TRABZONSPOR'A GİDİYORDU

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson’ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor’a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" dedi.

İLK HEDEF ROSIER

Kartal'da devre arasını işaret ederek transfer çalışmalarına başlayan yönetimin ilk hedefi Valentin Rosier’in bonservisini almak olacak. Sporting Lizbon’la yakın zamanda masaya oturulacak.


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