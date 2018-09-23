SPOR

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi. Gary Medel'in cezası sebebiyle Fenerbahçe derbisinde Şilili yıldızın yerini alması beklenen Atiba Hutchinson, ağrıları sebebiyle maçta oynayamayacağını belirtti.

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

Beşiktaş'ta Gary Medel'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde ilk 11 planları arasında yer alan Atiba Hutchinson, kendisini yüzde yüz hazır hissetmediğini ve ağrılarının sürdüğünü söyledi.

Kanadalı yıldız için son kararın maç günü verileceği açıklanırken, orta sahada Tolgay Arslan'la birlikte Oğuzhan Özyakup'un görev yapması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

TARAFTARLAR TOPLU GİDECEK
Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya toplu halde götürülecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ta buluşacak ve bilet kontrollerinin ardından saat 17.00'de otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkacak.

Ülker Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekleyecek.


PARTNERParlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!Parlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcüBeşiktaş'a dünyaca ünlü golcü
Beşiktaş'tan tarihi yükselişBeşiktaş'tan tarihi yükseliş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiba Hutchinson Beşiktaş Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Rıdvan Dilmen'den bomba derbi yorumu

Rıdvan Dilmen'den bomba derbi yorumu

''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''

''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

''O futbolun Kim Kardashian’ı''

''O futbolun Kim Kardashian’ı''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
''Fenerbahçe maçında oynayamam''

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü

Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

Beşiktaş'tan tarihi yükseliş

Beşiktaş'ta Enzo Roco Domago Vida'yı solladı

Beşiktaş'ta Enzo Roco Domago Vida'yı solladı

Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel

Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.