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Atiba Hutchinson ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Atiba Hutchinson, Beşiktaş’a veda etmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile ayrılık aşmasına geldi. Atiba Hutchinson 5 yıllık Beşiktaş kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

Atiba Hutchinson ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor!

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Atiba, yeni kontrat konusunda Siyah-Beyazlılar ile anlaşmaya varamadı. Yönetim ile görüşen Kanadalı futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Futbol komitesi ise 35 yaşındaki oyuncuya maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti.

Atiba’nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamdı. Bu gelişme üzerine ayrılık kararını yönetime iletten Atiba, sezonunun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kariyerini noktalayacak

2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyor. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş’ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. 35 yaşındaki oyuncu 187’si 11’de olmak üzere Beşiktaş forması giydiği 194 maçta 9 gol attı. (NTVSpor)

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Anahtar Kelimeler:
Atiba Hutchinson Beşiktaş

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