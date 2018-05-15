Atiba Hutchinson ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor!

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Atiba, yeni kontrat konusunda Siyah-Beyazlılar ile anlaşmaya varamadı. Yönetim ile görüşen Kanadalı futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Futbol komitesi ise 35 yaşındaki oyuncuya maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti.

Atiba’nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamdı. Bu gelişme üzerine ayrılık kararını yönetime iletten Atiba, sezonunun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kariyerini noktalayacak

2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyor. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş’ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. 35 yaşındaki oyuncu 187’si 11’de olmak üzere Beşiktaş forması giydiği 194 maçta 9 gol attı. (NTVSpor)

