Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson'ın, sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika'nın Antwerp kentine gitmek üzere Avusturya kampından ayrıldığı belirtildi.
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