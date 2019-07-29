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Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba Hutchinson, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson'ın, sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika'nın Antwerp kentine gitmek üzere Avusturya kampından ayrıldığı belirtildi.

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