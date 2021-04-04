Atiba Hutchinson: Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstereceğiz

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, 1-0'lık Kasımpaşa yenilgisini değerlendirdi.

Sezon başından bu yana yaptıklarını bu maçta yapamadıklarını dile getiren Atiba, ''Bugün kazanmak istedik tabii ki. Sezon başından beri yaptığımız her şeyi yapmak istedik ama maça iyi başlamadık. Biraz acele ettik, bunu biraz düzeltmeliyiz. Hücum aksiyonlarımız aksadı, biraz dağınıktık. Rakibe normalde çok şans vermeyen bir takımız ama bugün verdik. Güzel de bir gol attılar. Günümüz değildi. Kafamızı eğmeden önümüze bakacağız. Daha çok maç var. Bu zamana kadarki maçlarda yaptığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU NE KADAR İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

''Bazı maçlar böyle olur. Genelde gol atan bir takımız. Bugün de şanslar bulduk ama atamadık. Topu bir şekilde içeri sokamadık. Büyük oyunculardan oluşan büyük bir kulübüz. Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstereceğiz. Alanyaspor maçı bunun için iyi bir fırsat.''

