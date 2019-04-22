Atiba Hutchinson ve Necip Uysal Sivasspor maçını değerlendirdi

Maçı değerlendiren Atiba, "Bu akşam bizim için çok önemli bir maçtı, iç sahada iyi olan bir takıma karşı oynadık. Başından itibaren oyunu biz kontrol ettik ve birçok fırsat yakaladık. İlk yarının sonuna doğru biraz gevşeklikten ne yazık ki gol yedik. Burak'tan büyülü bir an geldi ve o büyülü an sayesinde 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

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İyi durumda olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Bu sezon kendimi çok daha iyi hissediyorum. Şu anda neyse ki ağrım olmadan oynuyorum. Takım da iyi gidince keyif katlanarak artıyor. Bu şekilde devam etmem, bu şekilde devam etmemiz önemli. İyi bir seri yakaladık ama böyle devam etmeliyiz" dedi.

NECİP UYSAL: "BURAK AĞABEY HER HAFTA ATIYOR"

Necip Uysal ise Burak Yılmaz'a değinirken, "İlk yarının son dakikası hariç maçın kontrolü bizdeydi. Çok mutlu oldum galibiyet için, Burak ağabey her hafta atıyor. İnşallah geri kalan haftalarda da böyle devam eder" diye konuştu.

