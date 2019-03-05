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Atiba Hutchinson yıllara meydan okuyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla beğeni topluyor.

Atiba Hutchinson yıllara meydan okuyor

Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, geldiği ilk sezondan itibaren istikrarlı futbolunun yanı sıra savunmaya dönük oynamasına rağmen sakinliğiyle dikkati çekiyor. Futbolda kart görme konusunda en riskli bölgelerden birinde görev yapan Hutchinson, bu sezon görev aldığı 17 maçta ne sarı ne de kırmızı kart gördü.

2015-2016'DA DA KART GÖRMEMİŞTİ
Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla ilk şampiyonluk sevincini yaşadığı 2015-2016 sezonunda da kart görmemeyi başarmıştı. Söz konusu sezondaki tüm lig maçlarında sahada yer alan Hutchinson, kart görmeyerek önemli bir istatistiğe imza attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, bir sonraki lig maçlarını ise bir kırmızı kartla tamamladı. 2016-2017'de 3 defa sarı kartla cezalandırılan Kanadalı isim, geçen sezon ise bir kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

REKORUNU HER MAÇ GELİŞTİRİYOR
Siyah-beyazlı takıma 2013-2014'te transfer olan ve 6 sezonda oynadığı 164 maçla Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduran Hutchinson, bu özelliğini her hafta biraz daha geliştiriyor.

Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçıyla 157. maçına çıkan ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tomas Sivok'u geride bırakarak rekorun tek sahibi olan Hutchinson, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasıyla bu unvanını 164 maça kadar taşıdı. Kanadalı oyuncu, geride kalan 10 haftada sakatlığının yanı sıra cezalı duruma düşmezse bu rekorunu 174 karşılaşmaya kadar çıkarabilecek.

EN GOLCÜ SEZONU
Beşiktaş'ta istikrarlı futbolu ve kart görmeme istatistiğiyle dikkati çeken Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla en golcü sezonunu da 2018-2019'da yaşıyor. Geçmiş sezonlarını birer veya ikişer golle tamamlayan Hutchinson, 2018-2019'un geride kalan bölümünde fileleri 3 kez havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısındaki 11 maçta gol bulamayan Kanadalı oyuncu, ikinci yarıdaki 6 karşılaşmada ise 3 gol sevinci yaşadı.

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Beşiktaş Atiba Hutchinson

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