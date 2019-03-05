Atiba Hutchinson yıllara meydan okuyor

Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, geldiği ilk sezondan itibaren istikrarlı futbolunun yanı sıra savunmaya dönük oynamasına rağmen sakinliğiyle dikkati çekiyor. Futbolda kart görme konusunda en riskli bölgelerden birinde görev yapan Hutchinson, bu sezon görev aldığı 17 maçta ne sarı ne de kırmızı kart gördü.

2015-2016'DA DA KART GÖRMEMİŞTİ

Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla ilk şampiyonluk sevincini yaşadığı 2015-2016 sezonunda da kart görmemeyi başarmıştı. Söz konusu sezondaki tüm lig maçlarında sahada yer alan Hutchinson, kart görmeyerek önemli bir istatistiğe imza attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, bir sonraki lig maçlarını ise bir kırmızı kartla tamamladı. 2016-2017'de 3 defa sarı kartla cezalandırılan Kanadalı isim, geçen sezon ise bir kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

REKORUNU HER MAÇ GELİŞTİRİYOR

Siyah-beyazlı takıma 2013-2014'te transfer olan ve 6 sezonda oynadığı 164 maçla Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduran Hutchinson, bu özelliğini her hafta biraz daha geliştiriyor.