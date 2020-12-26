Atığını getiren alışveriş puanını kaptı

Yaklaşık 1 aydır Zeytinburnu’nun sokaklarını ve mahallelerini dolaşan Mobil Atık Kazanç Aracı, şimdiden 24 ton atığı dönüştürdü ve karşılığında market alışverişlerinde geçerli 16 bin 500 TL’lik alışveriş puanı dağıttı. Zeytinburnu Belediyesi’nin atık yönetimi konusundaki projelerinin devamı niteliğinde olan ‘Mobil Atık Kazanç Aracı’ yaklaşık 1 ay kadar önce Zeytinburnululara hizmet vermeye başladı. İlçenin mahalle ve sokaklarını karış karış gezen araç; “Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca” çağrısına ilçe sakinlerinden beklenenin üzerinde bir ilgi gördü. Mobil Atık Kazanç Aracı kısa sürede 24 ton atığı dönüştürerek ekonomiye kazandırdı. Bunun karşılığında vatandaşlara market alışverişlerinde kullanılmak üzere 16 bin 500 TL’lik para puan dağıtıldı. Atığını dönüştürmek için Mobil Atık Kazanç Aracı’na gelenlere Zeytinburnu Belediyesi tarafından puan yükleme sistemine sahip “Z Kart”lar verildi. Atık teslimi karşılığında yüklenen puanlar, market alışverişlerinde, ‘Askıda Kart’ yardımı, ‘Askıda Kart Sokak Hayvanı Mama’ yardımı şeklinde kullanıldı.

“Hem çevre hem de ekonomi kazandı”

Ülke bazında başlatılan “Sıfır Atık” hareketine Zeytinburnu Belediyesi olarak, en başından beri hassasiyetle ve önemle yaklaştıklarını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bundan yaklaşık 1 ay kadar öncesinde sokaklarımızı ziyaret edip geri dönüşüm çağrısında bulunan Mobil Atık Kazanç aracımız, hemşehrilerimizin geri dönüştürülebilir atıklarını toplamaya başladı. Zeytinburnu’nu karış karış gezen aracımız, bugüne kadar 24 ton atık topladı. Çöp olarak nitelendirdiğimiz bu atıkları dönüştürerek ekonomimize geri kazandırmayı başardı. Bu ilgi bizi gerçekten çok mutlu etti” dedi.

Bin 862 kişiyle 24 ton atık dönüştü

Kısa sürede bin 862 kişiyi Z Kart sahibi yapan Zeytinburnu Belediyesi, çok yeni bir sistem olmasına rağmen Mobil Atık Kazanç Aracı ile yaklaşık 24 ton atığı geri dönüştürmeyi başardı. Atıkların geri kazanılmasıyla birlikte, 231 adet ağaç kesilmekten kurtarılırken, 87 bin 811 kilowatt elektrik, 360 bin 155 litre su, 14 bin 139 litre benzin ve 4 ton hammadde tasarrufu sağlanırken; 54 metreküp çöp depolama sahası boş kaldı ve geri dönüşümden 670 kilogram çevreci yakıt biyogaz elde edildi. Atıkları getiren vatandaşlara ise 16 bin 500 TL’lik market alışveriş ve yardım puanı dağıtıldı. Belediyeden verilen bilgilere göre şimdiye kadar; 13.6 ton kağıt, 5.4 ton plastik, 1.1 ton metal, 2.2 ton cam, 750 kilogram bitkisel atık yağ, 800 kilogram elektronik atık, 21 kilo atık floresan geri dönüşüme kazandırıldı.

