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Atık camlar ustasının elinde süs eşyasına dönüşüyor

04.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 25 yıllık usta Nihat Tellioğlu, "alevli cam" tekniğiyle nazar boncuğu, kolye, küpe, yüzük, halhal, küçük ev aksesuarları ve hayvan bibloları yapıyor - Tellioğlu'nun, Kayseri'deki Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde açtığı stantta, atıklardan gösteri amacıyla yaptığı çalışmalar ilgi görüyor

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Mersin'de 25 yıldır cam sanatı ustalığı yapan Nihat Tellioğlu, çöpe atılan cam malzemeleri değerlendirerek yaptığı süs eşyalarını Kayseri'deki festivalde tanıtıyor.

Trakya Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Cam Programı'nda bu işin eğitimini alan ve endüstriyel faaliyet yürüten fabrikada bir süre çalışan 48 yaşındaki Tellioğlu, daha sonra bu mesleğin sanatsal tarafını keşfedince "alevli cam sanatı"na yöneldi.

İtalyan ve ABD'li ustalardan yeni teknikler öğrenen Tellioğlu, özellikle atık cam malzemeleri cam ocağında ısıtıp aksesuara dönüştürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılan ve burada açtığı stantta çalışmalarını sergileyen Tellioğlu, çöpe giden cam atıklardan neler yapılabileceğini gösterdiği sanatıyla ziyaretçilerden takdir topluyor.

- "Atık diye bir şey yoktur"

Tellioğlu, AA muhabirine, kırılan, atılan veya gözden çıkarılan şişe, vazo, kül tablası ve benzeri objeleri gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.

Atık malzemeleri alıp yeniden değerlendirerek bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladığına dikkati çeken Tellioğlu, atık diye bir şey olmadığını, mutlaka değerlendirilebileceğini ifade etti.

Atık camları aksesuar, kolye veya takıya dönüştürebildiğini dile getiren Tellioğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların çöpe kolayca atabildikleri şişeleri şekillendirip kendilerine tekrar sunduğumuzda onlara bakışları değişiyor ve farklı fikirler ortaya çıkıyor. Atıkları güzel objeler olarak tekrar kullanıma çevirebiliyoruz. Vazo, ev aksesuarı, takı, küpe, kolye, aklınıza ne gelirse camı eriterek şekil veriyoruz. İnsanlar bunları gördükleri zaman şaşırıyor çünkü kafalarında tamamen bir çöp vurgusu oluşuyor. O çöpü kullanılır şekille tekrar satın alma isteği uyandırmak güzel bir duygu."

Bu sanatın tanıtımında katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile tarihi Kayseri Kalesi'nde kendilerine ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Tellioğlu, ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Tellioğlu, "alevli cam sanatı" ile nazar boncuğu, kolye, küpe, yüzük, halhal, küçük ev aksesuarları ve hayvan bibloları yaptığını sözlerine ekledi.

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