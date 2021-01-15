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Atık malzemeler, sokak hayvanlarına mama ve barınak olarak geri dönüyor

15.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, belediye tarafından temin edilen atık malzemeler sokak hayvanları için barınaklara dönüştürülüyor.Altınordu Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına yönelik bir proje hayata geçirildi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, belediye tarafından temin edilen atık malzemeler sokak hayvanları için barınaklara dönüştürülüyor.
Altınordu Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına yönelik bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, israfın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017 yılında başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek veren çalışma hayata geçirildi. Altınordu’da bir ilk olan uygulama kapsamında belediye tarafından temin edilen atık malzemeler işlenerek, kedi ve köpekler için barınaklara dönüştürülüyor. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen otomatlarla ise can dostların su ve mama ihtiyacı karşılanıyor. Belediye böylece hem sokak hayvanlarını besliyor hem de onlara yuva veriyor. Sokakta, su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için geliştirilen ve şehrin farklı noktalarına konulan otomatlar, atılan her atık karşılığında mama vererek, sokaktaki can dostların beslenmesine katkı sağlıyor. Otomatlara atılan her plastik ve metal atık karşılığında otomatın alt bölümdeki hazneye sokak hayvanları için 5 ila 20 gram arasında mama dökülüyor.

“Çevreyi korumak seçenek değil, zarurettir”
Proje hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, montaj işlemleri tamamlanan mamamatikler hakkında bilgi verdi. Tören, bu sayede sokak hayvanlarının, üretilen barınak ve mamamatikler ile hem barınağa, hem de mama kavuşacaklarını ifade ederek, “Çevreyi korumak bir seçenek değil, zarurettir. Bu projemizle hem çevreyi koruyor hem de can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Sıfır atık dediğimiz kavram, aslında her gün ürettiğimiz atıkları yönetebilmek için yeni bir yaşam kültürünü yaygınlaştırma çabasıdır” dedi.
Başkan Tören ayrıca, Sıfır Atık Projesi’ne önem verdiklerini kaydederek, bu proje ile birlikte hem çevre kirliliğine neden olan plastik pet şişe ve metallerin geri dönüşüme kazandıracağını, hem de sokak hayvanlarının aç kalmasını önleyeceğine dikkat çekti.

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