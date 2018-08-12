Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında Atiker Konyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Konyaspor Uğur Demirok ve Yatabare'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Erzurumspor Leo ve Lokman'ın golleriyle eşitliği yakaladı ancak skoru belirleyen golü 85. dakikada Yatabare attı ve Atiker Konyaspor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Atiker Konyaspor, lige 3 puanla başlarken B.B Erzurumspor, yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada B.B. Erzurumsporlu Schwechlen’in rakibi Yatabere’ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Skubic’in penaltı vuruşunda top kaleci Hakan’da kaldı.

22. dakikada kazanılan serbest vuruşta kaleye uzak mesafeden Ömer Ali’nin gönderdiği hava topuna yükselerek kafayla vuran Uğur, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada Ömer Ali’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabere’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 2-0

39. dakikada Taylan’ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Schwechlen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1