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Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.08.2018 21:39 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Ev sahibi takım sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında Atiker Konyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Konyaspor Uğur Demirok ve Yatabare'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Erzurumspor Leo ve Lokman'ın golleriyle eşitliği yakaladı ancak skoru belirleyen golü 85. dakikada Yatabare attı ve Atiker Konyaspor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Atiker Konyaspor, lige 3 puanla başlarken B.B Erzurumspor, yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada B.B. Erzurumsporlu Schwechlen’in rakibi Yatabere’ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Skubic’in penaltı vuruşunda top kaleci Hakan’da kaldı.
22. dakikada kazanılan serbest vuruşta kaleye uzak mesafeden Ömer Ali’nin gönderdiği hava topuna yükselerek kafayla vuran Uğur, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada Ömer Ali’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabere’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 2-0
39. dakikada Taylan’ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Schwechlen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

İkinci yarı

53. dakikada Ömer Ali’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalecisi Hakan’da kaldı.
57. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden Yatabare’nin sert şutunda havalanan topu kaleci Hakan kornere gönderdi.
71. dakikada sağ kanattan korner çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Emrah’ın gönderdiği topu önünde bulan Lokman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
85. dakikada faul sonrası kazanılan serbest vuruşta Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasında Yatabare topa gelişine vurarak, bir kez daha fileleri havalandırdı. 3-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Uğur Demirok xxx, Ferhat xx, Jonsson xxx, Volkan Fındıklı x (Traore dk. 80 x), Ömer Ali xxx, Fofana xx (Milosevic dk. 71 x), Yatabare xxx, Jahovic xx (Jevtovic dk. 88 ?)
B.B. Erzurumspor: Hakan xx, Tolga xx, Lokman xxx, Schwechlen xxx, Hakan xx, Scuk xx, Taylan xx, Özer xx (Egemen dk. 84 ?), Erhan xx (Emrah dk. 46 xx), Sunu xx, Lennart xx (Khubulov dk. 70 x)
Goller: Uğur Demirok (dk. 22), Yatabere (dk. 30 ve 85) (Atiker Konyaspor), Schwechlen (dk. 39), Lokman (dk. 71) (B.B. Erzurumspor)
Sarı kartlar: Özer, Schwechlen (B.B. Erzurumspor), Ferhat (Atiker Konyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Atiker Konyaspor süper lig

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