Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner sahalardan 1 ay uzak kalacak

Atiker Konyaspor’un 23 Mart Cumartesi günü Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ömer Ali Şahiner’in maç sonrasında çekilen MR’ında arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildi. 1 ay önce de aynı sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı.
Şahiner, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 20 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 10 Şubat'ta oynanan Yeni Malatyaspor maçında da sakatlanan Ömer Ali Şahiner, Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynanan maçlarda forma giyememişti.
Göztepe, Beşiktaş ve Rizespor'a karşı oynayan Ömer Ali, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
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