Süper Lig'de Şenol Güneş isyanı! 'Anormal...'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçı için 28 kişilik aday kadroyu açıkladı. Daha önce ay-yıldızlı formayı giyen kaleci Serkan Kırıntılı listede yer almazken, kararırın ardından Atiker Konyaspor oyuncusunun davet almamasına twitter üzerinden tepki gösterdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Serkan Kırıntılı'nın fotoğrafını paylaşıp, "Normal şartlarda Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok daha iyi bir kalecidir" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın yeni antrenörü Şenol Güneş, Moldova ve Arnavutluk maçının aday kadrosuna kaleci olarak Sinan Bolat, Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Muhammed Şengezer'i dahil etmişti.

Normal şartlarda Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok daha iyi bir kalecidir. ???????? pic.twitter.com/1HAoxxn2K3 — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 15 Mart 2019

RİZESPOR'DAN DA GÖKHAN AKKAN TEPKİSİ

Atiker Konyaspor'un Serkan Kırıntılı için tepki göstermesinin ardından Çaykur Rizespor da başarılı kalecisi Gökhan Akkan'ın milli takıma alınmamasına sessiz kalmadı.

Karadeniz ekibi, sosyal medya hesabından Gökhan Akkan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'nin açık ara en fazla kurtarış yapan kalecisi olduğunu biz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin açık ara en fazla kurtarış yapan kalecisi olduğunu biz biliyoruz..

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