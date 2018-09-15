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Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig 5. haftasında sahasında ağırlayacak. Maç öncesinde Konyaspor'un 8 puanı bulunurken Fenerbahçe'nin 3 puanı var. Fenerbahçe, lige çok kötü bir başlangıç yaparak ilk dört haftada üç maç üstüste yenildi. Atiker Konyaspor maçı ile alacağı galibiyet ile moral bularak hafta içi Avrupa Ligi maçına ve sonrasında Beşiktaş maçına moralli çıkmak istiyor. Peki Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Süper Lig yeni sezonuna Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonraki haftalarda oynadığı 3 maçı kaybetmiş ve son zamanların en kötü lig başlangıcını yapmış oldu. Taraftarlar şimdi Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçından alınacak galibiyete odaklandı. Bu maçtan alınacak galibiyetle Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Peki Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yapacak. Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 16 Eylül Pazar günü oynanacak maçın başlama saati 20:00.

FENERBAHÇE'NİN 28 KİŞİLİK SÜPER LİG KADROSU

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği 28 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin TFF'ye bildirdiği listede Carlos Kameni ve Ozan Tufan yer almazken, Nabil Dirar kadroya alındı. Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda yer vermediği Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, ligde forma giyebilecek. İki oyuncu 21 yaş altı statüsü sebebiyle kadroya yazılma zorunluluğu olmadan oynayabilecek.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Andre Ayew, İslam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson Marques, Yassine Benzia, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Erten Ersu, Yiğithan Güveli, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Volkan Demirel, Alper Potuk, Harun Tekin, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Tolga Ciğerci, Aatıf Chahechouhe, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

"KARŞIMIZA ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE ÇIKABİLİR"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin "Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karşımıza bambaşka bir Fenerbahçe çıkabilir. Çok dikkatli olmamız ve iyi odaklanmamız gerekiyor. Biz bütün bunların farkındayız." dedi.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig 5. haftasında karşılaşacak olan Konyaspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 35. maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, önceki 34 maçın 28'ini kazandı ve sadece dördünde mağlup oldu. Konyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig tarihinde elde ettiği dört galibiyetin ikisi son beş maçta geldi.

Konyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ağırladığı son beş maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik alarak sadece birini kaybetti. Konya ekibi, bundan önceki 12 iç saha maçının 11 tanesinde yenilmiş ve rakibini bir kez mağlup edebilmişti.

Ligdeki son üç maçını da kaybeden Fenerbahçe, en son 2009/10 sezonunda art arda üç yenilgi almıştı. Sarı lacivertlilerin, Süper Lig tarihinde üst üste dört yenilgisi yok. Deplasmanda oynadığı son iki lig maçını kaybeden Fenerbahçe, Aralık 2013-Şubat 2014'ten bu yana üst üste üç dış saha mağlubiyeti almadı. Son iki deplasman maçını 1-0 kaybeden sari lacivertliler, en son Nisan 2008-Ağustos 2008 arasında oynadığı üç dış saha maçını gol atamadan tamamlamıştı.

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