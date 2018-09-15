Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Süper Lig yeni sezonuna Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonraki haftalarda oynadığı 3 maçı kaybetmiş ve son zamanların en kötü lig başlangıcını yapmış oldu. Taraftarlar şimdi Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçından alınacak galibiyete odaklandı. Bu maçtan alınacak galibiyetle Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Peki Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yapacak. Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 16 Eylül Pazar günü oynanacak maçın başlama saati 20:00.

FENERBAHÇE'NİN 28 KİŞİLİK SÜPER LİG KADROSU

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği 28 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin TFF'ye bildirdiği listede Carlos Kameni ve Ozan Tufan yer almazken, Nabil Dirar kadroya alındı. Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda yer vermediği Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, ligde forma giyebilecek. İki oyuncu 21 yaş altı statüsü sebebiyle kadroya yazılma zorunluluğu olmadan oynayabilecek.