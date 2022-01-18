Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte ertelenen maçın oynanacağı tarih...

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrasında Konyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusu üzerine geçtiğimiz Cumartesi oynanacak Medipol Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

ATİKER KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçınn tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın net tarihin henüz duyurulmuş değil. Ancak konuyla ilgili TFF'den yeni bilgiler geldikçe sayfamızda yer vereceğiz.

Daha önce TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın Trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

