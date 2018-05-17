Atiker Konyaspor Sergen Yalçın'la yola devam etmek istiyor

Çakıcı, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanını izlemek için geldiği Kayacık Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Çok farklı bir taraftar grubuna sahip olduklarını ifade eden Çakıcı, "Türkiye'nin her yerinde Atiker Konyaspor'a destek veren taraftarlarımızı sürecin sonunda mutlu etmek ve ligde kalıcı bir takım olduğumuzu göstermek son derece gurur verici bir olay bizim için." diye konuştu.

"İnşallah bu yıldan dersler çıkarılacak"

Çakıcı, sezonun kendileri için istedikleri gibi başlamadığını anlatarak şöyle devam etti:

"Sezon başında bir takım aksaklıklar yaşadık. Belki Avrupa'da istediğimiz puanları topladık. Olimpique Marsilya mücadelesinde son dakika yediğimiz talihsiz gol olmasa turu geçen takım olacaktık. Bakıldığı zaman Olimpique Marsilya final oynadı. Bizim gruptan çıkan diğer takımla yarı final oynadı. Demek ki bir yerlerde bazı şeyler yapılmış ama bazı yerlerde de eksik kalmışız. Bunların neticesinde yaklaşık 10 hafta öncesinde Sergen Yalçın hocamızla anlaştık. Hocamızla bu 10 haftayı bugüne gelinceye kadar belirli periyotlara böldük. Onun neticesinde Sergen hoca ve yardımcılarının katkılarıyla, futbolcu arkadaşların sahadaki verdiği mücadele ve muhteşem taraftarımızın verdiği destekle ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik. İnşallah bu yıldan dersler çıkarılacak ve camia olarak önümüzdeki yıllarda bugünleri tekrar yaşamayacağız."