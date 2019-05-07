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Atiker Konyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 07.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında dün akşam oynanan maç sonrası yeşil beyazlı taraftarları taşıyan 4 otobüsün camları taşlanarak kırıldı.

Atiker Konyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ve yeşil beyazlıların 4-2 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından üzüntü verici olayların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz futbol dünyasında belki de bir ilki gerçekleştirmiş ve hafta içi maç duyurularında Josef Sural’ın fotoğrafına yer vermiştir. Bununla birlikte takımımız maça “Acınız Acımızdır” pankartıyla çıkmış, taraftarlarımız da aynı pankartı tribünlerde açarak komşu şehrimizin üzüntüsünü paylaşmıştır. Bununla birlikte yine kulübümüz, maç öncesi Alanyaspor yöneticileri ve protokolüne bir tarafta her iki kulübün isimlerinin olduğu arka tarafında ise Josef Sural’ın aziz hatırasının yaşatıldığı kaşkollar dağıtmış kardeşlik hukukunun yeniden tesisi için üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. Futbolcularımız ise maç öncesinde 90 numaralı Atiker Konyaspor formasıyla Alanyasporlu futbolcularla birlikte karışık vaziyette fotoğraf çektirerek futbol tarihine kardeşlik adına önemli bir iz bırakmıştır. Yine futbolcularımızdan Ömer Ali Şahiner ve takımımızın diğer oyuncuları, rakip filelere gönderdiğimiz ancak VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol vuruşunun ardından sevinmemiş, Josef Sural’ın aziz hatırasını bu şekilde yad etmişlerdir."

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Futbolcularımız Ömer Ali Şahiner’e ve kalecimiz Serkan Kırıntılı’ya hak etmedikleri şekilde ve bizleri de ziyadesiyle üzen tezahüratlar yapılmış, kalecimize yabancı cisim atılmış, tribünlerde kulübümüzü bir terör örgütüyle ilişkilendirerek taraftarlarımız tahrik edilmiştir. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan kulübümüzün başkan ve yöneticilerinin ne geçmişte ne de bugün bu hain terör örgütüyle hiçbir ilgisi olmamıştır. Camiamızın kırmızı çizgilerinden biri olan bu konunun takımımız 3-2 öne geçtiği andan itibaren tribünlerde yeniden zikredilmesi her iki takımın yöneticilerinin büyük gayretlerine rağmen yeniden oluşturulmaya çalışılan kardeşlik iklimini sekteye uğratmıştır. Öne geçtiğimiz dakikalardan sonra yaşananlar neticesinde başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin araçları stadyumdan jandarma eskort marifeti ve plakaların değiştirilmesiyle 1 saat sonra ancak çıkabilmiştir. Taraftar otobüslerimiz de tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine taşlanmış ve ne yazık ki 4 otobüsün camı kırılmıştır. Bu anlamda kardeşliğimizin pekişmesi için çaba harcayan Alanyasporluları bir tarafa ayırarak tribünlerde öfke, nefret, hakaret, itham ve itiraflarla üzerimize yafta bırakmaya çalışanları, futbolcularımıza küfredenleri, otobüslerimizi taşlayanları esefle kınıyoruz."

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