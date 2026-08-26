Yabancı kuralı değişikliği sonrası Beşiktaş'tan TFF'ye çıkarma!

TFF, fazla yabancısı bulunan takımlar için yeni bir karar almış ve Türkiye Kupası'nda takımlara rahatlık tanınmıştı. Karara göre kulüpler, sözleşmesi bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncular ise kurala dahil edilmeyeceği öğrenilmişti.

Alınan bu karar sonrası Beşiktaş harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada Serdal Adalı'nın TFF'ye gittiği duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Başkanımız Serdal Adalı, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine gitmiştir. Başkanımız, gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacaktır."