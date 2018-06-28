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Atiker Konyaspor Uğur Demirok ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 28.06.2018 18:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile yollarını ayıran Uğur Demirok'un yeni takımı belli oldu. Uğur Demirok, Atiker Konyaspor ile sözleşme imzaladı.

Atiker Konyaspor Uğur Demirok ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Atiker Konyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Uğur Demirok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Uğur Demirok transferinin bitirildiğini belirtti.

İkinci başkan Selçuk Aksoy, “Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile koordineli yürüttüğümüz transfer çalışmalarında ilk olarak savunmamızın merkezinde forma giyecek stoper Uğur Demirok ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi için hafta başında kulübümüzde bir imza töreni düzenleyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

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Atiker Konyaspor uğur demirok

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