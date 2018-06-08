Atiker Konyaspor'un yeni başkanı Hilmi Kulluk oldu!

Konyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Hilmi Kulluk getirildi.

Konya'da bir otelde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na oy çokluğuyla Mehmet Baykan seçildi.

Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporları ile mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler hakkında üyelere bilgi verildi. Daha sonra tüzük değişikliği kabul edildi.

Yılmaz: "Takımı huzur içinde devredeceğiz"

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Fatih Yılmaz, Konyaspor yönetimine katıldığı dönemde kulübün 20 milyon avro borcunun olduğunu, şu anda borcun 5 milyon avro civarına geldiğini söyledi.

Kulübün iyi bir seviyede olduğunu belirten Yılmaz, "Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. Aynı zamanda altyapıda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bundan 3-5 yıl sonra Konyaspor'un sırtı yere gelmeyecek ve as takımın oyuncuları altyapıdan çıkacaktır. Biz yönetim olarak yüreğimizi ortaya koyduk ve takımı ligden düşürmedik. Takımı huzur içinde devredeceğiz." diye konuştu.

Zeki Çimen, Mustafa Oral ve Hilmi Kulluk'un başkanlık için yarıştığı genel kurulda, 178 delege oy kullandı. Hilmi Kulluk 95 oy alarak başkan seçildi. Adaylardan Zeki Çimen 58 oy alırken Mustafa Oral 22 oyda kaldı. Kullanılan 3 oyun da geçersiz olduğu öğrenildi.

Başkanlığa seçilen Kulluk, yaptığı konuşmada, "Bundan sonra Konyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

