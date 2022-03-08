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Atıl arazileri tarıma kazandırmak amacıyla verilecek hibe, sektörü memnun etti

08.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel: - "Boş bırakılan atıl arazilere hibe verilmesi tarım sektörü için bir müjde niteliğinde" - "Hububat, baklagiller, ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinin üretimi halinde Bakanlığımızın geri ödemesiz destek vermesi, yağ konusunun gündemde olduğu bir süreçte sektörü pozitif etkileyecektir"

ANKARA(AA) - Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, atıl tarım arazilerinde hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitki üretimini destekleme kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Boş bırakılan atıl arazilere hibe verilmesi tarım sektörü için bir müjde niteliğinde." ifadesini kullandı.

Yüksel, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.

Atıl tarım arazilerinde hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitki üretimine verilecek desteğin önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, "Boş bırakılan atıl arazilere hibe verilmesi tarım sektörü için bir müjde niteliğinde. Hububat, baklagiller, ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinin üretimi halinde Bakanlığımızın geri ödemesiz destek vermesi, yağ konusunun gündemde olduğu bir süreçte sektörü pozitif etkileyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, söz konusu kararla çeşitli nedenlerle ekilmeyen ve boş bırakılan 3 milyon hektardan fazla tarım arazisinin üretime açılacağı bilgisini vererek, bu sayede her yıl yaklaşık 13 milyar liralık kaybın da önüne geçilmiş olacağını bildirdi.

Artan maliyetler nedeniyle geçmiş yıllardan bu yana birçok tarlanın ekilemediğine dikkati çeken Yüksel, gelecek dönemde çok daha fazla üretim yapılabileceğinin altını çizdi.

- "Yeni istihdam için tek kaynağımız tarımsal faaliyetler"

Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin göreve gelmesiyle tarım politikalarının yeniden masaya yatırılmasını beklediklerini ifade etti.

Sektöre yönelik desteklerin daha rasyonel olması gerektiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hala boş arazi miktarı çok yüksek. Yağlı tohumlar ve buğday başta olmak üzere son dönemde gündemi meşgul eden tarımsal ürünler konusunda ciddi ithalat giderimiz var. Çiftçilerimiz desteklenirse ekilmeyen hiçbir toprak kalmaz ve bu ürünlerin ithalatına da gerek duyulmaz. Türkiye, tarımda ithalatçı değil, ihracatçı bir ülke olabilir. Bu destekler tarımın diğer unsuru olan hayvancılıkta da devam etmeli.”

Yüksel, dünyada tarımsal faaliyetlerin giderek azaldığına işaret ederek, bu durumun Türkiye için bir fırsat olduğunu bildirdi.

Tüm dünyada gıda harcamalarının giderek arttığını belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki gıda silah kadar önemlidir. Tarım ve gıdaya hakim olan dünyaya hakim olur. Ülkemiz coğrafyası etrafında 3 bin kilometrekarelik daire içinde 40'tan fazla ülke var. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu ülkelerin gıda taleplerini karşılayabilecek bir planlama yapmamız halinde, gelecek 10-15 yıl içinde dünyanın en güçlü ilk 5 ülkesi arasında oluruz. Aynı zamanda gıda enflasyonunu düşürmek, yeni istihdam üretmek için tek kaynağımızın tarımsal faaliyetler olduğunu düşünmekteyiz."

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