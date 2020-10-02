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Atıl durumdaki halı saha yenilendi

ORDU HABERLERİ  | 02.10.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde atıl durumda bulunan halı saha gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunuldu.Mesudiye İlkokulu’nda atıl durumda bulunan halı saha, hayırsever bir iş insanının katkıları ile yenilendi.

Atıl durumdaki halı saha yenilendi

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde atıl durumda bulunan halı saha gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunuldu.
Mesudiye İlkokulu’nda atıl durumda bulunan halı saha, hayırsever bir iş insanının katkıları ile yenilendi. Tel örgüleri Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından onarılarak öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunuldu. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Yatırımlarının yanı sıra gençlerin daha uygun koşullarda spor yapmalarına imkan sağladığı için çok güzel bir davranış sergileyen, spora ve sporculara katkılarından dolayı iş insanı Selim Bektaş’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Atıl durumdaki halı saha yenilendi

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Altinordu
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Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Beşlioğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tan Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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