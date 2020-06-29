Atıl vaziyette bulunan ilçe stadının açılışı dostluk maçı ile yapıldı

Edirne’nin Meriç ilçesinde atıl durumda bulunan ve genel bir bakım onarım işleminden geçirilen stadın açılışı ilçe kaymakamı Ekrem Güngör ve protokol üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninin akabinde beldenin güzide takımlarından Küplüspor ile Subaşıspor arasında dostluk maçı oynandı. Kaymakam Ekrem Güngör yapmış olduğu açıklamada, “İlçede uzun yıllardır kullanılmayan atıl bulunan stadımızı kendi imkanlarımızla çimlendirme çalışmaları yaparak, tribünleri, tel örgüleri, yedek kulübeleri ve binayı onararak tekrar faaliyete geçirdik. Bu sayede atıl bulunan bu tesislerin bundan sonra sosyal ve sportif organizasyonlar yaparak amacına uygun olarak kullanılmasını istiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizi ve tüm halkımızı spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Herkesi stadımız da yürüyüş, koşu ve spor yapmaya davet ediyoruz. Stadımız tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Oynanan dostluk maçından sonra her iki takıma da dostluk kupaları takdim edildi.



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