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Atılay Canel, Fenerbahçe maçının ardından isyan etti: "Bunlar ahlaksız!"

26.11.2023 21:57 | Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldu. 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, oynadıkları oyunla nasıl bir takım olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Net penaltılarının verilmediğini vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

"AHLAKSIZLAR!"

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"Karagümrük'ün nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Bariz penaltımız VAR'daki arkadaş yüzünden verilmedi."

"HİZMETLERİMİZ BOŞA GİDİYOR"

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"Emek veriyoruz. 1 kişinin yüzünden biz buradan puan almadan dönüyoruz. 30-40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi de yaktı. Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor."

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