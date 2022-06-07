Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Mübadele döneminde Nevşehir'den Yunanistan'a göç eden ailelerin yakınlarından oluşan heyet Nevşehir'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1924 yılındaki mübadelede aile büyükleri Yunanistan'ın başkenti Atina'ya göç edenlerce kurulan Atina Nevşehirliler Derneği üyesi 25 kişilik grup, ailelerinin doğup büyüdüğü toprakları görmek için kente geldi.
Kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezen heyet, burada Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.
Daha sonra belediyeye geçen konuklar, Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından ağırlandı.
Heyetle Belediye Meclis Salonu'nda görüşen Savran, kent ve Kapadokya'daki tarihi, doğal ve kültürel alanlarla ilgili bilgi verdi.
Atina Nevşehirliler Derneği Başkanı Kiriaki Broliu ise Nevşehir'de bulunmanın kendilerine çok özel duygular hissettirdiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Savran'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz