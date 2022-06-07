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Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi

07.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Mübadele döneminde Nevşehir'den Yunanistan'a göç eden ailelerin yakınlarından oluşan heyet Nevşehir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1924 yılındaki mübadelede aile büyükleri Yunanistan'ın başkenti Atina'ya göç edenlerce kurulan Atina Nevşehirliler Derneği üyesi 25 kişilik grup, ailelerinin doğup büyüdüğü toprakları görmek için kente geldi.

Kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezen heyet, burada Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra belediyeye geçen konuklar, Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından ağırlandı.

Heyetle Belediye Meclis Salonu'nda görüşen Savran, kent ve Kapadokya'daki tarihi, doğal ve kültürel alanlarla ilgili bilgi verdi.

Atina Nevşehirliler Derneği Başkanı Kiriaki Broliu ise Nevşehir'de bulunmanın kendilerine çok özel duygular hissettirdiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Savran'a teşekkür etti.

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