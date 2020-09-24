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Atinkaya: “Artık sınavlar Fatsa’da gerçekleşecek”

ORDU HABERLERİ  | 24.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Bundan sonraki tüm sınavlar Fatsa ilçemizdeki e-sınav merkezimizde yapılabilecek” dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı açıklamada, “Bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi e-sınav merkeziydi.

Atinkaya: “Artık sınavlar Fatsa’da gerçekleşecek”

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Bundan sonraki tüm sınavlar Fatsa ilçemizdeki e-sınav merkezimizde yapılabilecek” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı açıklamada, “Bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi e-sınav merkeziydi. Gerek yazılı gerek sözlü sınavlar artık internet üzerinden yapılıyor. Fatsa’mızda bu yoktu. Bundan sonraki tüm sınavlar e-sınav merkezimizde ilçemizde gerçekleşecek. Sınava girecekler sadece randevu alarak kendi sınav saatlerinde e- sınav merkezini kullanacaklar. Sınav sonuçlarını da bittiği andan itibaren anında öğrenebilecekler. Fatsa ilçemiz ÖSYM sınavlarını iki yıldır kendi yapıyor. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Atinkaya, “Fatsa’mız da en büyük sıkıntımız bir kimya laboratuvarının olmaması. Bu eksiklik nedeniyle okullarımıza dezenfektan üretmek ve dağıtmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bu sadece ilçemizde değil Ordu ve Giresun illerinde de bir sorundu. Bölgemizde maske dağıtımını Fatsa olarak biz yaptık. Dezenfektan konusunda da çalışmaları başlatıp en kısa sürede Fatsa’ya bir kimya laboratuvarı kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

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Unye
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