MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Atiye Dizisi’nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi

Atiye Dizisi’nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi

04.05.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazar Yonca Eldener'in "Yedi Uyananlar" romanının dijital bir platformda yayınlanan "Atiye" dizisinde izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla OG Prodüksiyon Medya Şirketi'ne açtığı 92 bin liralık tazminat davasında tedbir talebi reddedildi.

Atiye Dizisi’nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi

İstanbul 2. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim, Davacı Yonca Eldener'in sunmuş olduğu dava dilekçesini inceledi. Duruşmada taraflar yer almadı. Davacı Eldener ayrıca mahkemeden dizinin dava süreci boyunca durdurulması için tedbir kararı talebinde de bulundu. Duruşma davalı tarafın cevap dilekçesi sunması ve gerekli delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, Yonca Eldener'in tedbir talebini ise reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yazar Yonca Eldener, mahkemeye sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde "Atiye’nin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi ve bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir "Yedi Uyananlar" adlı romanımdan alınmıştır. İntihali saptayan çok detaylı bir rapor hazırladık. Dizinin esin kaynağı olan Şengül Boydaş’a ait "Dünyanın Uyanışı" adlı romanın Atiye dizisiyle ilgisi yoktur" ifadelerine yer verdi. Yazar, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak davalı prodüksiyon şirketine telif hakkı ve haksız rekabete ilişkin 2 bin lira maddi tazminat 90 bin lira ise manevi tazminat davası açtı.

DAHA ÖNCEDE DAVALIK OLMUŞTU

Daha öncede Yazar Buket Uzuner ve yazar Şengül Boybaş, başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisi ile ilgili aynı prodüksiyon şirketine dava açmıştı. Buket Uzuner’in 2015 yılında yayınladığı Toprak romanındaki ‘Defne Kaman’ ve ‘Umay Nine’ karakterleri, söz konusu dizide izinsiz kullanıldığı iddiasıyla, yazar Şengül Boybaş ise "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediği iddiasıyla dava açmıştı. Davalar ise devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
3 yıl sonra ekrana dönüyor3 yıl sonra ekrana dönüyor
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Netflix Atiye dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

Plajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısı

Plajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısı

Cumhurbaşkanı adaylığı için aklındaki iki isim!

Cumhurbaşkanı adaylığı için aklındaki iki isim!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İmamoğlu hakkında soruşturma! İlk açıklama geldi

İmamoğlu hakkında soruşturma! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.