Atiye'nin yıldızı Beren Saat annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Beren Saat son olarak Last Call For İstanbul filminde eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile boşrolde yer aldı. Ünlü oyuncu Netflix'te yayınlanan Atiye dizisiyle de çok konuşulmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Beren Saat, emekli öğretmen annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutladı. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundular.

Annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutlayan Beren Saat paylaştığı fotoğrafa "Canım anneciğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır.

İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji’nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye’nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi, Saat’in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu.

Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye’yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu.

Aynı yıl başlayan Aşk-I Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.



