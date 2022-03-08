YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı

Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı

08.03.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı

İSTANBUL (AA) - Atlas Yardım Derneğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, vefat eden kadın işçiler anıldı.

Ataşehir'de dernek merkezi önündeki etkinlikte toplam 129 kadın bir araya geldi.

Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, burada yaptığı açıklamada, 1857 yılında, ABD'de insani koşullarda çalışmak için eylem yaptıkları sırada çıkan yangında yaşamını yitiren kadın işçileri ve tüm dünya emekçi kadınlarını anmak için toplandıklarını söyledi.

Altıntaş, bu yangında 129 kadının can verdiğini dile getirerek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ondan sonra kutlanmaya başlandı. Biz bu kadın işçilerimiz ve tüm emekçi kadınlarımız önünde saygıyla eğiliyoruz. Atamızın bir sözü var: 'Bu dünyada olan her şey bir kadının eseridir.' Tüm kadınlarımız için bu saygı duruşunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, 129 kadın ayakkabısının içine tek tek gül bırakılarak ölen kadın işçiler anıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyorKovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Osmanlı hekiminin önerisi: Sarımsağı bir de böyle kullanın

Osmanlı hekiminin önerisi: Sarımsağı bir de böyle kullanın

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.