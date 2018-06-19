Atletico Griezmann ve Lucas Hernandez'in sözleşmesini uzattı, Lemar ile sözleşme imzaladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin'in 2018 FIFA Dünya Kupası için Fransa Milli Takımı kampında bulunan Griezmann, Hernandez ve Lemar ile sözleşme imzalamak üzere Rusya'ya gittiği belirtildi.

Kampta, takımdan ayrılacağı iddialarına karşın geçen hafta kulübünde kalacağını açıklayan golcü futbolcu Griezmann'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Savunma oyuncusu Hernandez'in 2022'de bitecek kontratını 2024 yılına uzatacak imzayı attığı da ifade edildi.

Daha önce transferi için Monaco ile ön anlaşmaya varıldığı açıklanan hücum oyuncusu Lemar'ın ise sağlık kontrolleri öncesi yeni kulübüyle sözleşme imzaladığı kaydedildi.

