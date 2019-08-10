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Atletico Madrid 2 - 1 Juventus

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, Juventus'u 2-1 yendi.

Atletico Madrid 2 - 1 Juventus

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in 24 ve 33. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Juventus'un tek golünü 29. dakikada Sami Khedira kaydetti.

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcu Merih Demiral 71. dakikada, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can da 72. dakikada oyuna dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid juventus

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