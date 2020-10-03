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Atletico Madrid Arsenal'den Lucas Torreira'yı kiraladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Atletico Madrid Arsenal'den Lucas Torreira'yı kiraladı

La Liga devi Atletico Madrid, orta saha bölgesine takviyeyi Premier Lig'den yaptı. Uruguaylı Lucas Torreira, kiralık olarak İspanyol ekibinin yolunu tuttu.

Arsenal'den kiralanan Lucas Torreira için 2 milyon avro kiralama bedeli ödenecek. Atletico Madrid, aynı zamanda 18 milyon avroluk satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

24 yaşındaki Uruguaylı orta saha, 2018 yazında 28.65 milyon avro karşılığında Sampdoria'dan Arsenal'in yolunu tutmuştu. (Sporx)

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