Atletico Madrid Arsenal'den Lucas Torreira'yı kiraladı

La Liga devi Atletico Madrid, orta saha bölgesine takviyeyi Premier Lig'den yaptı. Uruguaylı Lucas Torreira, kiralık olarak İspanyol ekibinin yolunu tuttu.
Arsenal'den kiralanan Lucas Torreira için 2 milyon avro kiralama bedeli ödenecek. Atletico Madrid, aynı zamanda 18 milyon avroluk satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
24 yaşındaki Uruguaylı orta saha, 2018 yazında 28.65 milyon avro karşılığında Sampdoria'dan Arsenal'in yolunu tutmuştu. (Sporx)
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