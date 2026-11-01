Atletico Madrid - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Salı 23:00 Bayern Münih

Atletico Madrid ile Bayern Münih, 3 Kasım 2026 saat 23:00'de Riyadh Air Metropolitano stadyumunda Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Atletico Madrid ve Bayern Münih, zorlu bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. İki takım da bu maça oldukça iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Lig Durumu Atletico Madrid 2. İspanya La Liga O 11 G 9 B 1 M 1 P 28 22 Attığı Gol 8 Yediği Gol +14 Averaj Bayern Münih 1. Almanya Bundesliga Ligi O 8 G 5 B 3 M 0 P 18 27 Attığı Gol 8 Yediği Gol +19 Averaj Gol Durumu (Toplam) Atletico Madrid 22 / 8 Bayern Münih 27 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı AM Atletico Madrid İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 1 / 0 Gol 11 – 3 BM Bayern Münih Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 2 / 0 Gol 7 – 4

Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 28 puanla 2. sırada.

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 20 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Atletico Madrid G G G G G tüm kulvarlar Levante 0-2 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 1-0 Deportivo La Coruna İspanya La Liga G

Vfb Stuttgart 1-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi B

Espanyol 0-1 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi G Bayern Münih B G G B G tüm kulvarlar Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B

Bayern Münih 6-1 Magdeburg Almanya Federasyon Kupası G

Freiburg 1-3 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi G

Bayern Münih 2-2 Arsenal Şampiyonlar Ligi B

Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Atletico Madrid, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir dönem geçiriyor. Öte yandan, Bayern Münih ise bu süreçte 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti; bu da onların istikrarsız bir performans sergilediğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular Atletico Madrid 3 eksik Morten Hjulmand Koke Johnny Cardoso Bayern Münih 7 eksik Manuel Neuer Serge Gnabry Luis Diaz Michael Olise Jamal Musiala Ismael Saibari Tarek Buchmann

Atletico Madrid kadrosunda Morten Hjulmand (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Koke (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Johnny Cardoso (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Bayern Münih kadrosunda Manuel Neuer (Sakat - Ayağından Sakat), Serge Gnabry (Şüpheli), Luis Diaz (Sakat - Kas Sakatlığı), Michael Olise (Şüpheli), Jamal Musiala (Sakat - Kas Sakatlığı), Ismael Saibari (Şüpheli) ve Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alex Baena Atletico Madrid 5 Gol 3 Asist Alex Grimaldo Atletico Madrid 4 Gol 2 Asist Jonathan David Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist Giuliano Simeone Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist Harry Kane Bayern Münih 4 Gol 6 Asist Michael Olise Bayern Münih 6 Gol 3 Asist Luis Diaz Bayern Münih 4 Gol 1 Asist Ismael Saibari Bayern Münih 2 Gol 2 Asist

Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alex Grimaldo. Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Harry Kane.

İkili Rekabet 0 Atletico Madrid 1 Beraberlik 1 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayern Münih 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Atletico Madrid 1, Bayern Münih 5 gol attı.