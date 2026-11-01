Atletico Madrid - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Atletico Madrid ile Bayern Münih, 3 Kasım 2026 saat 23:00'de Riyadh Air Metropolitano stadyumunda Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Atletico Madrid ve Bayern Münih, zorlu bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. İki takım da bu maça oldukça iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 28 puanla 2. sırada.
Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 20 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 1. sırada.
Atletico Madrid, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir dönem geçiriyor. Öte yandan, Bayern Münih ise bu süreçte 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti; bu da onların istikrarsız bir performans sergilediğini gösteriyor.
Atletico Madrid kadrosunda Morten Hjulmand (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Koke (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Johnny Cardoso (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Bayern Münih kadrosunda Manuel Neuer (Sakat - Ayağından Sakat), Serge Gnabry (Şüpheli), Luis Diaz (Sakat - Kas Sakatlığı), Michael Olise (Şüpheli), Jamal Musiala (Sakat - Kas Sakatlığı), Ismael Saibari (Şüpheli) ve Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alex Grimaldo. Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Harry Kane.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayern Münih 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Atletico Madrid 1, Bayern Münih 5 gol attı.
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