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Atletico Madrid - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Atletico Madrid, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Maç, Riyadh Air Metropolitano stadyumunda oynanacak ve iki takım da zorlu bir mücadeleye çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Atletico Madrid - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid
Salı 23:00
03.11.2026
Bayern Münih
Stadyum: Riyadh Air Metropolitano Yayın: tabii Spor

Atletico Madrid ile Bayern Münih, 3 Kasım 2026 saat 23:00'de Riyadh Air Metropolitano stadyumunda Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Atletico Madrid ve Bayern Münih, zorlu bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. İki takım da bu maça oldukça iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Lig Durumu

Atletico Madrid

2. İspanya La Liga
O
11
G
9
B
1
M
1
P
28
22
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+14
Averaj

Bayern Münih

1. Almanya Bundesliga Ligi
O
8
G
5
B
3
M
0
P
18
27
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+19
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Atletico Madrid 22 / 8
Bayern Münih 27 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Atletico Madrid İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 1 / 0
Gol
11 – 3
Bayern Münih Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 2 / 0
Gol
7 – 4

Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 28 puanla 2. sırada.

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 20 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Atletico Madrid G G G G G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Levante 0-2 Atletico Madrid İspanya La Liga G
  • 24.10.2026 Atletico Madrid 1-0 Deportivo La Coruna İspanya La Liga G
  • 20.10.2026 Vfb Stuttgart 1-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Espanyol 0-1 Atletico Madrid İspanya La Liga G
  • 13.10.2026 Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi G
Bayern Münih B G G B G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B
  • 28.10.2026 Bayern Münih 6-1 Magdeburg Almanya Federasyon Kupası G
  • 25.10.2026 Freiburg 1-3 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi G
  • 21.10.2026 Bayern Münih 2-2 Arsenal Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Atletico Madrid, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir dönem geçiriyor. Öte yandan, Bayern Münih ise bu süreçte 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti; bu da onların istikrarsız bir performans sergilediğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Atletico Madrid

3 eksik
Morten Hjulmand Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Koke Sakat Kas Sakatlığı
Johnny Cardoso Sakat Uyluk Sakatlığı

Bayern Münih

7 eksik
Manuel Neuer Sakat Ayağından Sakat
Serge Gnabry Şüpheli
Luis Diaz Sakat Kas Sakatlığı
Michael Olise Şüpheli
Jamal Musiala Sakat Kas Sakatlığı
Ismael Saibari Şüpheli
Tarek Buchmann Sakat Diz Sakatlığı

Atletico Madrid kadrosunda Morten Hjulmand (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Koke (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Johnny Cardoso (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Bayern Münih kadrosunda Manuel Neuer (Sakat - Ayağından Sakat), Serge Gnabry (Şüpheli), Luis Diaz (Sakat - Kas Sakatlığı), Michael Olise (Şüpheli), Jamal Musiala (Sakat - Kas Sakatlığı), Ismael Saibari (Şüpheli) ve Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alex Baena Atletico Madrid 5 Gol 3 Asist
Alex Grimaldo Atletico Madrid 4 Gol 2 Asist
Jonathan David Jonathan David Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist
Giuliano Simeone Giuliano Simeone Atletico Madrid 3 Gol 2 Asist
Harry Kane Harry Kane Bayern Münih 4 Gol 6 Asist
Michael Olise Michael Olise Bayern Münih 6 Gol 3 Asist
Luis Diaz Luis Diaz Bayern Münih 4 Gol 1 Asist
Ismael Saibari Ismael Saibari Bayern Münih 2 Gol 2 Asist

Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alex Grimaldo. Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Harry Kane.

İkili Rekabet
0 Atletico Madrid
1 Beraberlik
1 Bayern Münih
  • 01.12.2020 Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi
  • 21.10.2020 Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayern Münih 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Atletico Madrid 1, Bayern Münih 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman?

3 Kasım 2026 tarihinde.

Atletico Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta?

23:00'te.

Atletico Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Atletico Madrid - Bayern Münih maçında hangi oyuncular eksik?

Atletico Madrid'den Morten Hjulmand, Koke ve Johnny Cardoso; Bayern Münih'ten ise Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala ve bazı oyuncular eksik.

Atletico Madrid ve Bayern Münih'in ligde kaç puanı var?

Atletico Madrid'in 28, Bayern Münih'in ise 18 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid bayern munich
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