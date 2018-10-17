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Atletico Madrid Fenerbahçe'den Jailson'u istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'dan kadrosuna kattığı Jailson'a dünya devi talip oldu. Brezilyalı genç yıldızın peşine Atletico Madrid'in düştüğü ve Thomas'ın ayrılması durumunda Jailson için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı iddia edildi.

Atletico Madrid Fenerbahçe'den Jailson'u istiyor

Fenerbahçe'nin Gremio'dan transfer ettiği Jailson Marques Siqueire, Atletico Madrid'in yakın takibinde...

Arsenal'in Madrid ekibinden Ganalı ön libero Thomas'ı istediği, İspanyol devinin devre arasında bu satışın gerçekleşmesi halinde, aralarında Jailson'un da olduğu birçok isim için zemin yoklayacağı gündeme getirildi.

İspanyol kaynaklı haberler, Jailson'un Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Atletico'nun gündeminde yer aldığı, Thomas'ın Premier Lig'in yolunu tutması halinde Fenerbahçe'nin genç sambacısının yeni adresinin La Liga olabileceğine işaret ediyor.

COMOLLI KEFİL

Sportif direktör Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusuna sonuna kadar kefil olurken, "Jailson'un ilk yurt dışı deneyimi. Ona biraz daha zaman tanımalı" demişti.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Jailson atletico madrid

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Abi ben olsam feneviin yerinde asla kabul etmem. Jailsonu taaa brezilyanın balta girmemiş amazon ormanlarından keşif et bul getir milyon eurola bas sonra dandik bir ispanya takımı olan Atletico madrid böyle dev bir oyuncu süper star yeteneği transfer etsin. Yani şimdi bu deha comolli boşunamı buluyor yetenek avcısı comolii.... Olmaz yavv olamaz yani. Jailson oynadığı futbol ile Türkiyeye gelmiş geçmiş en yetenekli fitbolcu... Bu yüzden yani şu oynadığı oyun ile en az 247.860. Milyon EUOR'dan aşağı yani oda anca Barcaya giderse olabilir. Atletico kedi olmadan fare tutacak , Yok öyle
Ne de çok seviyosunuz şu asparagasları. Fenerde daha 3 maç oynamamış, hiçbişey yapmamış adamı Atletico Madrid istemiş öyle mi. Hahahihi..
Hemen satılsın hemen
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