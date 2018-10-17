Atletico Madrid Fenerbahçe'den Jailson'u istiyor

Fenerbahçe'nin Gremio'dan transfer ettiği Jailson Marques Siqueire, Atletico Madrid'in yakın takibinde...

Arsenal'in Madrid ekibinden Ganalı ön libero Thomas'ı istediği, İspanyol devinin devre arasında bu satışın gerçekleşmesi halinde, aralarında Jailson'un da olduğu birçok isim için zemin yoklayacağı gündeme getirildi.

İspanyol kaynaklı haberler, Jailson'un Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Atletico'nun gündeminde yer aldığı, Thomas'ın Premier Lig'in yolunu tutması halinde Fenerbahçe'nin genç sambacısının yeni adresinin La Liga olabileceğine işaret ediyor.

COMOLLI KEFİL

Sportif direktör Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusuna sonuna kadar kefil olurken, "Jailson'un ilk yurt dışı deneyimi. Ona biraz daha zaman tanımalı" demişti.

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