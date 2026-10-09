Galatasaray maçı öncesi Barcelona'yı yıkan haber! 'Forma giyemeyecek'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Raphinha'nın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, Brezilyalı yıldızın İstanbul'daki mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde Katalan ekibinde Raphinha'nın durumu netlik kazandı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray karşısında sahada olmayacağını açıkladı. Oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıklara dikkat çeken Flick, temkinli davranmak istediklerini belirtti.

FLICK'TEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Raphinha'nın durumuyla ilgili konuşan Hansi Flick, oyuncunun mevcut durumunun doğrudan bir sakatlık olarak değerlendirilmediğini ancak risk almak istemediklerini ifade etti.

Flick, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da Galatasaray maçında da olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Raphinha'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği kesinleşirken Barcelona'nın yıldız futbolcuyu korumak amacıyla kontrollü bir süreç izlediği belirtildi.