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Galatasaray maçı öncesi Barcelona'yı yıkan haber! 'Forma giyemeyecek'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Raphinha'nın forma giyemeyeceğini açıkladı. Brezilyalı yıldızın geçmişte yaşadığı sakatlıkları hatırlatan Alman çalıştırıcı, oyuncuyu korumak için temkinli davranacaklarını belirtti.

Galatasaray maçı öncesi Barcelona'yı yıkan haber! 'Forma giyemeyecek'
Cevdet Berker İşleyen
Raphinha

Raphinha

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Raphinha'nın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, Brezilyalı yıldızın İstanbul'daki mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA YOK

Galatasaray maçı öncesi Barcelona yı yıkan haber! Forma giyemeyecek 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde Katalan ekibinde Raphinha'nın durumu netlik kazandı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray karşısında sahada olmayacağını açıkladı. Oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıklara dikkat çeken Flick, temkinli davranmak istediklerini belirtti.

FLICK'TEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray maçı öncesi Barcelona yı yıkan haber! Forma giyemeyecek 2

Raphinha'nın durumuyla ilgili konuşan Hansi Flick, oyuncunun mevcut durumunun doğrudan bir sakatlık olarak değerlendirilmediğini ancak risk almak istemediklerini ifade etti.

Flick, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da Galatasaray maçında da olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Raphinha'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği kesinleşirken Barcelona'nın yıldız futbolcuyu korumak amacıyla kontrollü bir süreç izlediği belirtildi.

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