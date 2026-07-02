Atletico Madrid, Fenerbahçe'ye bela olmaya devam ediyor! Greenwood için masadalar

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer piyasasında fırtına gibi esen Fenerbahçe'ye, İspanyol devi Atletico Madrid'den bir kötü haber daha geldi. Diego Simeone'nin ekibi, sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki dünya yıldızlarına kanca atmaya devam ediyor.

LOOKMAN'IN ARDINDAN YENİ HEDEF GREENWOOD

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe yönetimi, ocak ayındaki ara transfer döneminde Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için uzun süre mesai harcamış ancak Atletico Madrid araya girerek Nijeryalı yıldızı İspanya'ya götürmüştü.

Hücum hattını daha da korkutucu bir hale getirmek isteyen ve transferde hız kesmeyen Madrid ekibi, gözünü şimdi de Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla küllerinden doğan ve yine Fenerbahçe'nin radarında olan İngiliz süperstar Mason Greenwood'a dikti.

BU AKŞAM KRİTİK GÖRÜŞME: MASADA 50 MİLYON EURO VAR

İspanyol kulübünün, yıldız oyuncunun menajeriyle bu akşam son derece kritik bir transfer zirvesi gerçekleştireceği öğrenildi. Gelen son bilgilere göre Atletico Madrid yönetimi, oyuncu tarafıyla kişisel şartlarda el sıkışması halinde hiç vakit kaybetmeden Marsilya'nın kapısını çalacak.

Fransız ekibinin Greenwood için talep ettiği 50 milyon Euro'luk dev bonservis bedelini ödemeyi kabul eden Atletico Madrid, bu transferi de bitirmesi halinde Fenerbahçe'ye aynı sezon içerisinde ikinci büyük transfer çalımını atmış olacak.