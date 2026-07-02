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Atletico Madrid, Fenerbahçe'ye bela olmaya devam ediyor! Greenwood için masadalar

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Ademola Lookman'ı renklerine bağlayan İspanyol devi Atletico Madrid, sarı-lacivertlilerin kabusu olmaya devam ediyor. Madrid ekibi, şimdi de Fenerbahçe'nin hücumdaki bir numaralı hedefi olan Marsilyalı Mason Greenwood için devreye girdi. İspanyollar, bu akşam oyuncuyla anlaşması halinde 50 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye hazır.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'ye bela olmaya devam ediyor! Greenwood için masadalar
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer piyasasında fırtına gibi esen Fenerbahçe'ye, İspanyol devi Atletico Madrid'den bir kötü haber daha geldi. Diego Simeone'nin ekibi, sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki dünya yıldızlarına kanca atmaya devam ediyor.

LOOKMAN'IN ARDINDAN YENİ HEDEF GREENWOOD

Atletico Madrid, Fenerbahçe ye bela olmaya devam ediyor! Greenwood için masadalar 1

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe yönetimi, ocak ayındaki ara transfer döneminde Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için uzun süre mesai harcamış ancak Atletico Madrid araya girerek Nijeryalı yıldızı İspanya'ya götürmüştü.

Hücum hattını daha da korkutucu bir hale getirmek isteyen ve transferde hız kesmeyen Madrid ekibi, gözünü şimdi de Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla küllerinden doğan ve yine Fenerbahçe'nin radarında olan İngiliz süperstar Mason Greenwood'a dikti.

BU AKŞAM KRİTİK GÖRÜŞME: MASADA 50 MİLYON EURO VAR

Atletico Madrid, Fenerbahçe ye bela olmaya devam ediyor! Greenwood için masadalar 2

İspanyol kulübünün, yıldız oyuncunun menajeriyle bu akşam son derece kritik bir transfer zirvesi gerçekleştireceği öğrenildi. Gelen son bilgilere göre Atletico Madrid yönetimi, oyuncu tarafıyla kişisel şartlarda el sıkışması halinde hiç vakit kaybetmeden Marsilya'nın kapısını çalacak.

Fransız ekibinin Greenwood için talep ettiği 50 milyon Euro'luk dev bonservis bedelini ödemeyi kabul eden Atletico Madrid, bu transferi de bitirmesi halinde Fenerbahçe'ye aynı sezon içerisinde ikinci büyük transfer çalımını atmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mason Greenwood
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
fener eski tas eski hamam,hep aynı şeyler,bizden birşey olmaz,Bırak şampiyonluğu bu sene 3. lük bile zoorrrrrr
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