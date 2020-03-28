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Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

İSPANYA HABERLERİ  | 28.03.2020 23:01 | Son Güncelleme

La Liga ekibi Atletico Madrid, 14 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Christian Minchola'nun ölümü ile sarsıldı.

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, genç forvetin ölümünden duyulan derin üzüntü vurgulanırken, "Ailesinin, takım arkadaşlarının ve arkadaşlarının kederine katılıyoruz. Huzur içinde yatsın." ifadesi kullanıldı.

atletico madrid

Ölüm sebebi açıklanmayan Minchola, 2013-14 sezonunda Atletico Madrid'in altyapısına katılmıştı. Genç futbolcu, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu.


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Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga atletico madrid Christian Minchola

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