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Atletico Madrid'in Stadı Wanda Metropolitano'da porno film çektiler

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 28.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da 16 dakika uzunluğunda bir porno film çekildi.

Atletico Madrid'in Stadı Wanda Metropolitano'da porno film çektiler

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da porno film çektiler. İsmi Ignacio Allende olan ve 'Torb' olarak bilinen yönetmen, Wanda Metropolitano'yu ilginç bir şekilde kullandı.

GÖRÜNTÜLER İNTERNETTE

Atletico'nun stadında 16 dakikalık bir porno film çeken Torb, filme internet sitesinden ulaşabileceğini söyledi

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Anahtar Kelimeler:
Atletico Madrid Wanda Metropolitano ispanya Ignacio Allende
 

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
açık açık gidin şu pornoyu izleyin diyorsunuz . yani açık bir reklam . bu nasıl bir haber
Tebrikler, o da bir spor sonuçta..
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