Atletico Madrid'in Stadı Wanda Metropolitano'da porno film çektiler

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da porno film çektiler. İsmi Ignacio Allende olan ve 'Torb' olarak bilinen yönetmen, Wanda Metropolitano'yu ilginç bir şekilde kullandı.
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Atletico'nun stadında 16 dakikalık bir porno film çeken Torb, filme internet sitesinden ulaşabileceğini söyledi
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