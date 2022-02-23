Atletico Madrid Manchester United maçı için heyecan dorukta. Atletico Madrid ile Manchester United Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen karşılaymaya ilişkin internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Manchester United maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Atletico Madrid Manchester United maçına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Manchester United maçı 23. Şubat Çarşamba (bugün) Wanda Metropolitano stadında oynanacak.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Manchester United maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

