SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Manchester United maçı hangi kanalda?

Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Manchester United maçı hangi kanalda?

23.02.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletico Madrid Manchester United maçı için geri sayım başladı. Atletico Madrid ile Manchester United Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında kozlarını paylaşacak. Maç öncesi Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Manchester United maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Atletico Madrid Manchester United maçı ile ilgili bilgiler...

Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Manchester United maçı hangi kanalda?

Atletico Madrid Manchester United maçı için heyecan dorukta. Atletico Madrid ile Manchester United Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen karşılaymaya ilişkin internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Manchester United maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Atletico Madrid Manchester United maçına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Manchester United maçı 23. Şubat Çarşamba (bugün) Wanda Metropolitano stadında oynanacak.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Manchester United maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benfica Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica Ajax maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaraylı futbolcu ölümden döndü!Galatasaraylı futbolcu ölümden döndü!
Galatasaray'da 9 isimle yollar ayrılacak Galatasaray'da 9 isimle yollar ayrılacak
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Atlético Madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!

Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!

Halit Kıvanç'tan korkutan haber!

Halit Kıvanç'tan korkutan haber!

''Mesut Özil futbolu bıraktı!'' Yaptığı anlaşmalar dudak uçuklattı...

''Mesut Özil futbolu bıraktı!'' Yaptığı anlaşmalar dudak uçuklattı...

Fenerbahçe'de Arda Güler'e inanılmaz rakam!

Fenerbahçe'de Arda Güler'e inanılmaz rakam!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.