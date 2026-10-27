Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası ağır olabilir! 10 maç ceza ihtimali var

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan olaylar, gözleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) çevirdi. Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın hangi gerekçeyle sevk edileceği, alabilecekleri cezaların süresini belirleyecek.

DERBİ SONRASI GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'nin röveşatasıyla geldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışma, diğer oyuncuların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Sahada yaşanan arbede üzerine güvenlik güçleri oyun alanına girerek futbolcuları ayırmaya çalıştı.

ARCHIE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA KIRMIZI KART

Gerginliğin devamında Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında da fiziksel müdahalelerin yaşandığı bir arbede çıktı. İki futbolcunun da dahil olduğu olayların ardından her iki oyuncu kırmızı kartla cezalandırıldı.

Abdülkerim Bardakcı, olaylarla ilgili açıklamasında, “Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz” dedi.

Archie Brown ise takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi savunmak için olaya dahil olduğunu belirterek Abdülkerim'in Guendouzi'nin saçını çektiğini öne sürdü. Brown, yaşananlara ilişkin açıklamasında sert ifadeler kullandı.

CEZA SÜRELERİNİ SEVK GEREKÇESİ BELİRLEYECEK

Derbinin ardından gözler hakem ve gözlemci raporlarıyla birlikte PFDK sevklerine çevrildi. Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın hangi disiplin ihlali kapsamında kurula sevk edileceği, karşılaşabilecekleri ceza açısından belirleyici olacak.

İddialara göre iki futbolcu “saldırı” eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirse 5 ila 10 maç arasında, “kavga” gerekçesiyle sevk edilmeleri durumunda ise 3 ila 5 maç arasında ceza alma ihtimali bulunuyor.

Ancak kesin ceza miktarı, sevk maddeleri ve PFDK'nın değerlendirmesi sonucunda belli olacak.