SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası ağır olabilir! 10 maç ceza ihtimali var

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından saha içinde yaşanan gerginlik, maçın önüne geçti. Futbolcular arasında çıkan arbedenin ardından iki takımın oyuncuları için uygulanabilecek disiplin cezaları merak konusu oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası ağır olabilir! 10 maç ceza ihtimali var
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan olaylar, gözleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) çevirdi. Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın hangi gerekçeyle sevk edileceği, alabilecekleri cezaların süresini belirleyecek.

DERBİ SONRASI GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası ağır olabilir! 10 maç ceza ihtimali var 1

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'nin röveşatasıyla geldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışma, diğer oyuncuların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Sahada yaşanan arbede üzerine güvenlik güçleri oyun alanına girerek futbolcuları ayırmaya çalıştı.

ARCHIE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA KIRMIZI KART

Gerginliğin devamında Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında da fiziksel müdahalelerin yaşandığı bir arbede çıktı. İki futbolcunun da dahil olduğu olayların ardından her iki oyuncu kırmızı kartla cezalandırıldı.

Abdülkerim Bardakcı, olaylarla ilgili açıklamasında, “Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz” dedi.

Archie Brown ise takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi savunmak için olaya dahil olduğunu belirterek Abdülkerim'in Guendouzi'nin saçını çektiğini öne sürdü. Brown, yaşananlara ilişkin açıklamasında sert ifadeler kullandı.

CEZA SÜRELERİNİ SEVK GEREKÇESİ BELİRLEYECEK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası ağır olabilir! 10 maç ceza ihtimali var 2

Derbinin ardından gözler hakem ve gözlemci raporlarıyla birlikte PFDK sevklerine çevrildi. Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın hangi disiplin ihlali kapsamında kurula sevk edileceği, karşılaşabilecekleri ceza açısından belirleyici olacak.

İddialara göre iki futbolcu “saldırı” eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirse 5 ila 10 maç arasında, “kavga” gerekçesiyle sevk edilmeleri durumunda ise 3 ila 5 maç arasında ceza alma ihtimali bulunuyor.

Ancak kesin ceza miktarı, sevk maddeleri ve PFDK'nın değerlendirmesi sonucunda belli olacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal'ın sözleri yeniden gündemde: Sadece 2 kez!İsmail Kartal'ın sözleri yeniden gündemde: Sadece 2 kez!
Fenerbahçe'den Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili sert tepki: "Cezasız kalmamalıdır"Fenerbahçe'den Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili sert tepki: "Cezasız kalmamalıdır"
Anahtar Kelimeler:
Ceza Kerem Aktürkoğlu Abdülkerim Bardakcı PFDK Derbi fenerbahçe galatasaray Archie Brown Roland Sallai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Antalya'da hortum faciası! 4 ölü,1 yaralı

Antalya'da hortum faciası! 4 ölü,1 yaralı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.