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Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çarpıcı gerçek: Sadece 2 kez!

Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışı ve derbi performansı tartışılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin geçmiş sezonlardaki sonuçları, İsmail Kartal'ın “Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor” sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çarpıcı gerçek: Sadece 2 kez!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a ligin ilk yarısında mağlup olduğu sezonlara ilişkin istatistikler dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, bu tabloya rağmen iki kez şampiyonluğa ulaşırken İsmail Kartal'ın derbi açıklaması yeniden gündeme geldi.

İSTATİSTİKLER FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Fenerbahçe ye şampiyonluk yolunda çarpıcı gerçek: Sadece 2 kez! 1

Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a ligin ilk yarısında mağlup olduğu sezonlara ilişkin paylaşılan veriler, şampiyonluk tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Verilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, iki rakibine de ilk yarıda yenildiği dokuz sezonun yedisinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Bu tablo, söz konusu mağlubiyetlerin şampiyonluk yarışında önemli bir gösterge olarak değerlendirilmesine neden oldu.

FENERBAHÇE İKİ SEZONDA MAĞLUBİYETLERE RAĞMEN ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe ye şampiyonluk yolunda çarpıcı gerçek: Sadece 2 kez! 2

Sarı-lacivertliler, geçmişte hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a ilk yarıda kaybetmesine rağmen sezonu zirvede tamamlamayı başardı.

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 1-0 mağlup olmasına rağmen ligi 80 puanla şampiyon bitirdi. Sarı-lacivertliler, 1960-1961 sezonunda da Beşiktaş'a 3-1, Galatasaray'a 5-0 yenilmesine karşın 61 puanla şampiyonluğa ulaştı.

İSMAİL KARTAL'IN DERBİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe ye şampiyonluk yolunda çarpıcı gerçek: Sadece 2 kez! 3

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın daha önce yaptığı, “Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor” açıklaması, yaşanan son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

Geçmişteki şampiyonluk örnekleri sarı-lacivertlilerin umutlarını canlı tutsa da derbilerde alınan sonuçlar ve puan kayıpları, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi üzerindeki tartışmaları beraberinde getiriyor.

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İsmail Kartal Derbi fenerbahçe galatasaray
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