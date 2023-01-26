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  4. Atletico Madrid taraftarlarından derbi öncesi şoke eden eylem! Real Madrid'in yıldızı Vinicus Jr.'ı köprüden sallandırdılar! Kulüpten kınama geldi

Atletico Madrid taraftarlarından derbi öncesi şoke eden eylem! Real Madrid'in yıldızı Vinicus Jr.'ı köprüden sallandırdılar! Kulüpten kınama geldi

26.01.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid Atletico Madrid derbisi öncesi akılalmaz bir olay yaşandı. Atletico taraftarları maç öncesi, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr.'ın figürünü köprüden sallandırırken, Atletico Madrid cephesi kendi taraftarlarını kınadı. İşte detaylar...

Atletico Madrid taraftarlarından derbi öncesi şoke eden eylem! Real Madrid'in yıldızı Vinicus Jr.'ı köprüden sallandırdılar! Kulüpten kınama geldi
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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İspanya Kral Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleri ile devam ediyor. Organizasyonun çeyrek finalinde İspanya'nın iki ezeli rakibi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.

Dev karşılaşma öncesi derbi ateşi yanarken, Atletico Madrid taraftarları beklenmedik bir eylem gerçekleştirirken, yapılan bu eylem sonrası Atletico Madrid kulübü kendi taraftarlarını kınadı.

VINICIUS JR FİGÜRÜNÜ KÖPRÜDE ASTILAR

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İspanya'nın Madrid şehrinin iki büyük kulübü Atletico Madrid ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda yarı final bileti için yarışacak. Dev derbi henüz başlamadan skandalla gündeme geldi. Atletico Madrid taraftarı, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Jr figürünü köprüde asarken, köprüye nefret söylemi içeren bir yazı yazdı. Hazırlanan pankartta "Madrid, Real'den nefret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ATLETICO MADRID, TARAFTARINI KINADI

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Bu skandal, kısa sürede dünya futbol gündemine gelirken Atletico Madrid harekete geçti. Kulüp, kendi taraftarının sebep olduğu bu olay hakkında bir mesaj yayınladı. Yapılan duyuruda eylemi gerçekleştiren taraftar sert bir dille kınandı.

"BU İĞRENÇ ŞEYLER..."

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Atletico Madrid tarafından yapılan açıklamada "Bu iğrenç ve kabul edilemez şeyler tüm İspanyol toplumunu utandırmıştır. İnsanların ve kurumların haysiyetine saldıran eylemleri kınıyoruz. Bu aşağılık eylemi yapanları tanımıyoruz" denildi.


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