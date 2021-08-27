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Atletico Madrid, Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor

27.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için transfer teklifinde bulundu.

Atletico Madrid, Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Atletico Madrid, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor.

ATLETİCO MADRID'DEN ZEKİ İÇİN TEKLİF

beIN Sports'ta yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid'in, milli futbolcu Zeki Çelik için takas+para teklifinde bulunduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

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FIORENTINA DA İSTİYOR

Bilindiği üzere, İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina da geçtiğimiz günlerde başarılı sağ bek için 8 milyon Euro teklif etmiş ancak Lille kulübü 12 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkanmıştı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Fransız ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Zeki, çıktığı 105 maçta 5 gol ve 11 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid İspanya
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