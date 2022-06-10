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Atletizm Süper Ligi'nde ilk kademe müsabakaları hafta sonu Bursa'da yapılacak

10.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizm Süper Ligi'nde ilk kademe müsabakaları hafta sonu Bursa'da yapılacak

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde ilk kademe müsabakaları hafta sonu Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 sezonunun kulüplerdeki şampiyonlarını ortaya çıkaracak Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde ilk kademe müsabakaları Bursa'da yarın başlayacak.

Atıcılar Atletizm Pisti'ndeki yarışmalarda erkeklerde 7, kadınlarda 8 takım mücadele verecek.

Yarışmalarda ilk gün 10, ikinci gün de yine 10 branş sonucunda ilk kademenin puan durumu ortaya çıkacak. Süper Lig'de sezon şampiyonları, 25-26 Ağustos'ta Konya'daki final etabıyla belirlenecek.

Bu yıl 35'incisi yapılan Türkiye Atletizm Ligi'nde yarışacak olan takımlar şu şekilde:

Erkekler: ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mardin Atletizm, Ankara TSK Gücü, Boğaziçi Üniversitesi.

Kadınlar: ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İzmir Gaziemir Belediyespor, Adana Seyhan Belediyespor, Trabzon Karayolları Spor Kulübü.

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