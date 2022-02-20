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Atletizm: TOHM Sporcuları Festivali ve Olimpik Deneme Yarışları

20.02.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Erdem Tilki, sırıkla atlamada 5.07'lik derecesiyle Ersu Şaşma'ya ait 20 Yaş Altı salon rekorunu kırdı

İSTANBUL (AA) - Atletizmde Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) Sporcuları Festivali ve Olimpik Deneme yarışları yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, TOHM atletizm kamplarında bulunan milli sporcular katıldı.

Erdem Tilki, sırıkla atlamada 20 Yaş Altı salon rekorunu kırdı. 18 yaşındaki milli atlet, 5.07 metrelik atlayışıyla Ersu Şaşma'ya ait rekoru (5.06) geçmeyi başardı.

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