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Atletizm Turkcell Süper Lig'i erkekler ve kadınlarda ENKA birinci tamamladı

15.09.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizm Turkcell Süper Lig'i erkekler ve kadınlarda ENKA birinci tamamladı

İZMİR (AA) - Atletizm Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nda ENKA, erkeklerde ve kadınlarda birinci oldu.

İzmir Atatürk Stadı'nda dün başlayan organizasyona, kadınlarda 144, erkeklerde 150 sporcu katıldı.

Kadınlarda iki kademenin ardından toplam 303 puana ulaşan ENKA ilk sırada yer alırken, Fenerabahçe 269,5 puanla ikinci, Beşiktaş da 216,5 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlarda 18. kez lig şampiyonluğunu elde eden ENKA adına yarışan Simay Özçiftçi, Yasemin Can ve Tuğba Danışmaz, ikişer birincilik elde ederek takımlarının başarısına önemli katkı sağladı.

Erkeklerde ise 294 puana ulaşan ENKA, ikinci Fenerbahçe'nin 7 puan önünde ilk sırada yer alırken, Galatasaray da 193 puanla üçüncülüğe ulaştı.

Kadrosunda Yasmani Copello, Eşref Apak, Berke Akçam gibi önemli isimleri bulunduran ENKA, finaldeki 20 yarışmanın 11'ini ilk sırada tamamladı. İzmir'deki şampiyonluk, ENKA'nın kulüp tarihindeki 11. birincilik kupası oldu. ENKA, erkeklerde Fenerbahçe'nin 3 yıldır süren şampiyonluk serisini sona erdirdi.

Sıralamaya giren takımlara ödülleri ve katılan takımlara plaketleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yer katıldığı törenle verildi.

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