Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı

Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, geniş kapsamlı altyapı projesi Bölgesel Kros Ligi ve diğer altyapı çalışmalarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı federasyon binasında yapıldı.
TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın başkanlık ettiği toplantıya bölge koordinatör ve yardımcıları ile Genel Sekreter Satılmış Atmaca katıldı.
Toplantıda antrenör eğitimi, koordinatörlük ve il temsilcileri yönergesi hazırlanması ile yarışmaların statülerindeki değişiklikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türkiye çapında düzenlenmesi planlanan kademeli bir seçme yarışması üzerine çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz