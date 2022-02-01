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Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı

01.02.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı yapıldı

Atletizmde altyapı koordinasyon toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, geniş kapsamlı altyapı projesi Bölgesel Kros Ligi ve diğer altyapı çalışmalarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı federasyon binasında yapıldı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın başkanlık ettiği toplantıya bölge koordinatör ve yardımcıları ile Genel Sekreter Satılmış Atmaca katıldı.

Toplantıda antrenör eğitimi, koordinatörlük ve il temsilcileri yönergesi hazırlanması ile yarışmaların statülerindeki değişiklikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türkiye çapında düzenlenmesi planlanan kademeli bir seçme yarışması üzerine çalışma yapılması kararlaştırıldı.

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