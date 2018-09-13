Atletizmde kadınlar yüksek atlamada ilk Türkiye rekortmeni Güner Fıratlı hayatını kaybetti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, kadınlar yüksek atlamada ilk Türkiye rekoruna sahip olan Güner Fıratlı'nın 94 yaşında vefat ettiği belirtildi.
Fıratlı'nın naaşının, 15 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.
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