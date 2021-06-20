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Atletizmde Spor Toto Edip Akarsu 1. Lig ilk kademe yarışları İzmir'de yapıldı

20.06.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizmde Spor Toto Edip Akarsu 1. Lig ilk kademe yarışları İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - Atletizmde Spor Toto Edip Akarsu 1. Lig ilk kademe yarışlarında kadınlarda Seyhan Belediyespor, erkeklerde TSK Gücü ilk sırada yer aldı.

İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti’ndeki yarışmalara kadınlarda 12, erkeklerde 14 takım katıldı.

Erkeklerde ve kadınlar ilk sekiz sırayı alanların 21-22 Ağustos’taki final etabına yükseldiği organizasyonda kadınlarda ilk 3 sıra Seyhan Belediyespor, Darıca Belediyespor ve Trabzon Karayolları'ndan oluşurken, erkeklerde ise TSK Gücü, Boğaziçi Üniversitesi ve Tokat Anadolu Gençlik rakiplerini geride bırakarak ilk 3'te yer aldı.

Final etabında yarışmaIarı hak eden takımlar şöyle:

Kadınlar: Seyhan Belediyespor, Darıca Belediyespor, Trabzon Karayolları, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mersin Amatör Atletizm, İzmit Belediyespor, Tokat Anadolu Gençlik, Eskişehir Sivrihisar.

Erkekler: TSK Gücü, Boğaziçi Üniversitesi, Tokat Anadolu Gençlik, Konya Büyükşehir, Eskişehir Büyükşehir, Samsun Asarcık, Gaziantep Gençlik, Kocaeli BŞB Kağıtspor.

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